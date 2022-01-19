Перше тренування без Миколенка

Дункан Фергюсон повернувся до керма "ірисок". Спеціаліст вже провів перше тренування на чолі Евертона.

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Однак тренувальний процес нового-старого наставника англійського клубу минув без українського захисника Віталія Миколенка. Про це повідомляє англійська преса.

Наразі невідомо, чому футболіст збірної України пропустив перше тренування "ірисок" під керівництвом 50-річного спеціаліста.

Також через травми поза тренувальним процесом опинились Аллан, Фабіан Делф та Томас Девіс.

До уваги. Наступний матч Евертон проведе 22 січня вдома проти Астон Вілли. Стартовий свисток судді пролунає о 14:30.

Новий наставник прийшов до тренерського крісла, щоб допомогти "ірискам" підійнятись із глибин таблиці. Іспанський спеціаліст Рафаель Бенітес завершив свою роботу у клубі АПЛ аж на 16-му місці, маючи у своєму активі 19 очок.

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