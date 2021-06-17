Не можу сказати, що це моя помилка, – Миколенко про поразку від Нідерландів на Євро-2020

Гравець збірної України Віталій Миколенко прокоментував матч проти Нідерландів. У першому поєдинку на Євро-2020 наша національна команда зазнала прикрої поразки з рахунком 3:2.

Захисник зазначив, що тренерський штаб під час теорії вирішив приділити більше уваги позитивним моментам. Адже попереду ще дві зустрічі, в яких необхідно перемагати та підходити до них потрібно у хорошому настрої.

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Водночас він наголосив, що футболісти та команда в цілому знають свої помилки. І, за його словами, "кожен вже розібрав їх у своїй голові".

Так, помилки індивідуальні були. Не можу сказати, що дуже багато було, але перша помилка – перший гол. Друга помилка – я у себе в голові вкладаю. Не можу сказати, що це моя помилка. Але так вийшло, що потім забили гол. Нічого страшного в цьому не бачу,

– сказав Віталій Миколенко.

Проте, гравець збірної України додав, що на чемпіонаті Європи кожен матч, гол чи момент – вирішальні. За словами захисника, на поєдинок проти Північної Македонії "синьо-жовті" вийдуть з таким самим настроєм, як проти Нідерландів.

Прогноз букмекерів на матч

Збірна України проведе свій другий матч на Євро-2020 проти Північної Македонії 17 червня. Поєдинок розпочнеться о 16:00.

Букмекерська компанія Favbet визначила фаворитом зустрічі збірну України. Шанси на успіх нашої національної команди оцінили коефіцієнтом 1,70. На звитягу Північної Македонії дають 5,50, нічийний результат – 3,85.

Українські вболівальники сподіваються на впевнену перемогу з рахунком 2:0, яку оцінили 6,10. Водночас не варто виключати розгрому в матчі: результат 3:0 на користь підопічних Андрія Шевченка оцінюють у 10,50.

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