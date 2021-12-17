Миколенко проходить медогляд в Евертоні, – відомий інсайдер

Все більше чуток літає навколо переходу Віталія Миколенка в Евертон. Захисник Динамо може поїхати у топовий чемпіонат Англії.

Трансфер стає все більш реальним

Перехід Віталія Миколенка в Евертон стає все більш реальним. Інформацію про трансфер підтвердив один із найавторитетніших інсайдерів Європи з Італії Фабриціо Романо.

До теми Луческу підтвердив перехід футболіста Динамо в Евертон

Він на своїй сторінці у твітері написав про перехід українського захисника Динамо в АПЛ. За його інформацією, футболіст вже проходить медогляд в англійському клубі.

Усі деталі контракту вже погоджені. За чутками ЗМІ, "іриски" готові заплатити Динамо понад 20 мільйонів євро, а точніше 21 – 23 мільйона.

Миколенко переходить у топ-чемпіонат

Про потенційний трансфер Миколенка у Європу стало відомо 14 грудня. Але клубу, куди може перейти захисник збірної України не повідомили. У Динамо не спростували та не підтвердили інформацію.

Начебто київський клуб вже знайшов заміну на фланзі оборони. "Біло-сині" можуть підсилити свій склад гравцем Дніпра-1 Владиславом Дубінчаком.

Кар'єра Миколенка у Динамо

Віталій Миколенко – вихованець Динамо, який у 2017 році вперше долучився до основної команди.

Своєю грою заслужив стабільне місце в основі та виклик у збірну України, де теж став одним із лідерів оборонної лінії.

У сезоні-2021/2022 зіграв за киян 21 поєдинок, у яких тричі асистував партнерам по команді.