Миколенко отримав зворушливий лист від стюарда, який передав матеріальну допомогу українцям
Джерело:інстаграм Віталія Миколенка
Після матчу проти Манчестер Юнайтед Віталій Миколенко отримав зворушливий лист від стюарда. Чоловік попросив футболіста передати кошти українцям.
Зворушливий лист для футболіста
У своєму інстаграмі гравець Евертона та збірної України опублікував лист від стюарда, на ім'я Томмі. Жест англійця неабияк зворушив українського футболіста.
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Сьогодні після гри я отримав лист від стюарда Томмі, який запав мені в душу і в мене не було слів, коли я його відкрив.Я сподіваюсь Томмі на мене не образиться за цей пост,
– зазначив Миколенко.
Також футболіст подякував всім небайдужим, які допомагають Україні.
"Хочу ще раз подякувати цьому чоловіку з великим серцем який намагається допомогти моїй рідній країні та всім людям, які небайдужі", – додав Віталій.
Лист для Миколенка / Фото з інстаграму футболіста
У грі проти МЮ "іриски" під керівництвом Френка Лемпарда здобули мінімальну перемогу. 22-річний українець провів на полі усі 90 хвилин основного часу та отримав оцінку за матч в 7,5 бала.