Українська біатлоністка Олена Білосюк 9 січня відсвяткувала 37-й день народження. Спортсменка, яка має проблеми з колінами, звернулася до уболівальників.

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Олені Білосюк виповнилося 37 років

"У кожного свій шлях. І кожен вибір залишає свій відбиток у житті людини. Так і моя кар’єра назавжди залишила відбиток на моєму здоров’ї. Я шкодую лише про тих окремих псевдотренерів, що нищать здорових спортсменів. За все інше – я вдячна. Карʼєра, досвід, досягнення, сотні неймовірних людей навколо", – написала Білосюк.

Також капітан жіночої збірної України подякувала фанам та хейтерам за підтримку.

Тож у свій (такий цікавий) день народження хочу подякувати кожному, хто любить – ви мене надихаєте, і кожному, хто ненавидить – ви робите мене сильнішою. Миру усім нам. І Перемоги над головним ворогом", – додала Білосюк.

Важливо. У цьому сезоні Олена Білосюк не провела у цьому сезоні жодної гонки через проблеми з колінами.

Останній міжнародний старт Олени Білосюк датований 18 березня 2023 року. Тоді на етапі Кубка світу в Голменколлені вона посіла 57-ме місце в спринті.