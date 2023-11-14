"Щоб не зіпсувати весь сезон": тренер пояснив, чому Джима не виступить в Естерсунді

Микола Зоц підтвердив, що Юлія Джима пропустить старт сезону. Лідерка жіночої збірної перехворіла під час підготовчого збору в німецькому Оберстдорфі

Лідерка жіночої збірної України з біатлону Юлія Джима пропустить стартовий етап нового сезону Кубка світу. Про це повідомив старший тренер збірної України Микола Зоц.

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Джима продовжує відновлюватися після хвороби. Біатлоністка занедужала під час підготовки в німецькому Обергофі й поставила під сумнів свою участь у перших гонках Кубка світу.

Зоц: Участь Джими в Естерсунді неможлива

"Її участь в Естерсунді неможлива. Юлія допомогла б нам, звичайно, тому що вона — лідер команди. Але якщо вона приїде в Естерсунд, є багато застережень, що в неї може бути невдалий або нестабільний сезон.

Через хворобу у неї вийшли такі вересень та жовтень. Був зрив у тренувальному процесі, їй треба все надолужити. До Естерсунду вже немає часу зробити базову роботу. Щоб не поспішати, краще їй приїхати до Гохфільцена. Вона приїде з “висоти” і буде в нормальних умовах, так буде краще для неї та команди", – сказав Зоц.

Новий біатлонний сезон-2023/24 стартує етапом Кубка світу у шведському Естерсунді, який пройде з 25 листопада по 3 грудня. У минулому сезоні Юлія Джима була найкращою серед українок у загальному заліку Кубка світу – 33 місце.

Нагадаємо, Юлія Джима є олімпійською чемпіонкою Ігор-2014 в естафеті. Крім того, в її активі п'ять медалей чемпіонатів світу в естафетних гонках, а також перемога та призові місця в особистих дисциплінах на Кубку світу.