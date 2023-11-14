Лидер женской сборной Украины по биатлону Юлия Джима пропустит стартовый этап нового сезона Кубка мира. Об этом сообщил старший тренер сборной Украины Николай Зоц.

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Джима продолжает восстанавливаться после болезни. Биатлонистка заболела во время подготовки в немецком Обергофе и подвергла сомнению свое участие в первых гонках Кубка мира.

Зоц: Участие Джимы в Эстерсунде невозможно

"Её участие в Эстерсунде невозможно. Юлия помогла бы нам, конечно, потому что она – лидер команды. Но если она приедет в Эстерсунд, есть много оговорок, что у нее может быть неудачный или нестабильный сезон.

Из-за болезни у нее вышли такие сентябрь и октябрь. Был срыв в тренировочном процессе, ей нужно все наверстать. У Эстерсунда уже нет времени сделать базовую работу. Чтобы не торопиться, лучше ей приехать в Хохфильцен. Она приедет с высоты и будет в нормальных условиях, так будет лучше для нее и команды", – сказал Зоц.

Новый биатлонный сезон-2023/24 стартует этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде, который пройдет с 25 ноября по 3 декабря. В прошлом сезоне Юлия Джима была лучшей среди украинок в общем зачете Кубка мира – 33-е место.

Напомним, Юлия Джима является олимпийской чемпионкой Игр-2014 в эстафете. Кроме того, в ее активе пять медалей чемпионатов мира в эстафетных гонках, а также победа и призовые места в личных дисциплинах на Кубке мира.