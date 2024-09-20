Футболіст Шахтаря потрапив в команду тижня Ліги чемпіонів за версією УЄФА

УЄФА представила команду тижня за підсумком матчів 1-го туру Ліги чемпіонів. До одинадцятки найкращих потрапив захисник Шахтаря Микола Матвієнко.

Донецький Шахтар у стартовому турі оновленої Ліги чемпіонів зіграв внічию з італійською Болоньєю (0:0). "Гірники" надійно зіграли в обороні проти сильного суперника, зберігши ворота "сухими".

Читайте також Елітний показник: гравець збірної України провів ювілейний матч у єврокубках

В компанії з Кейном та Куртуа

Найкращим гравцем матчу проти Болоньї УЄФА визнала Миколу Матвієнка. Крім того, центральний захисник потрапив до символічної збірної 1-го туру Ліги чемпіонів.

У команді тижня Матвієнко склав дует центрбеків разом з Філіпом Панаком зі Спарти. Серед зірок варто виокремити голкіпера Тібо Куртуа (Реал), Флоріана Вірца (Баєр), Гаррі Кейна (Баварія) та Антуана Грізманна (Атлетіко).

Перша команда тижня ЛЧ у сезоні / фото УЄФА

Цікаво, що Матвієнко не потрапив до символічної збірної ЛЧ за версією порталу WhoScored. Там опинилися два інші гравці Шахтаря – голкіпер Дмитро Різник та лівий захисник Педріньйо Енріке.

Нагадаємо, що за підсумком першого туру Шахтар зайняв 21 місце в єдиній турнірній таблиці Ліги чемпіонів. У наступному матчі ЛЧ підопічні Маріно Пушича зустрінуться з італійською Аталантою. Поєдинок відбудеться 2 жовтня.