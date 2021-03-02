Кухаревич розповів, чому зірвався перехід в Андерлехт

Джерело:zbirna.com
Футболіст львівського Руха Микола Кухаревич, якому ЗМІ роздають багато авансів, розповів, чому так і не став гравцем бельгійського Андерлехта.
Наприкінці 2020 року з'явилася інформація, що Кухаревич перейде з Руха в Андерлехт. Українець навіть пройшов медогляд у бельгійському клубі.
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Президент Руха Григорій Козловський підтверджував перехід Кухаревича та навіть анонсував угоду з Андерлехтом. Однак офіційно про трансфер так і не було оголошено.
Кухаревич продовжив виступати за Рух. Тепер же футболіст каже, що про його трансфер в Андерлехт не вдалося домовитися.
З бельгійцями не вдалося домовитися. Але влітку, можливо, переговори можуть початися і з будь-яким іншим європейським клубом. Втім, я про це зараз не думаю,
– сказав Микола.
Кухаревич ставить перед собою завдання якісно виступати за Рух та бути потрібним у молодіжній збірній України.
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