МанСіті допомагає у відновленні: гравець збірної України не допоможе команді на чемпіонаті Європ

Микола Кухаревич вилетів з обойми "синьо-жовтих" на престижний турнір. У форварда виникли проблеми зі здоров'ям.

Микола Кухаревич не зможе допомогти збірній України на молодіжному Євро-2023. Юний нападник проходить лікування на базі Манчестер Сіті.

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Ситуацію Миколи Кухаревича проаналізував лікар спортивної медицини Дмитро Бабелюк. Він зазначив, що м'язова травма, яку форвард отримав в середині квітня, виявилася складнішою, ніж очікувалося спочатку. Микола робив все необхідне, щоб вчасно повернутися до гри, але після детальних обстежень та двох тижнів лікування зʼясувалося, що для повного відновлення гравцеві знадобиться ще мінімум місяць.

Такий розвиток подій веде за собою негативні наслідки. Зважаючи на те, що молодіжна збірна України розпочне свій збір перед Євро-2023 на початку червня, Кухаревич не встигне відновитися, щоб допомогти команді на турнірі. Тому Руслану Ротаню, який очолює юнацький склад "синьо-жовтих", прийдеться помізкувати, хто повинен достойно зайняти місце нападника Хіберніана.

Зараз гравець відновлюється на базі Манчестер Сіті під наглядом спеціалістів з City Football Group, які роблять все можливе, щоб гравець був повністю готовий до нового сезону. Варто зазначити, що український форвард не вперше проходить реабілітацію на базі "містян". Раніше у Кухаревича склалася кумедна ситуація, оскільки з ним фотографувалися юні фанати МанСіті, які переплутали Миколу із зіркою "блакитних".

Нагадаємо, що молодіжна збірна України змогла пробитися на Євро-2023, подолавши кваліфікаційну групу, яку вони формували разом з Францією, Сербією, Фарерськими островами, Північною Македонією та Вірменією. Завдяки другій сходинці "синьо-жовті" вийшли у плей-офф, де виявились сильнішими за збірну Словаччини. На самому турнірі українці потрапили у не просту групу, де компанію їм склали Іспанія, Хорватія та Румунія.

Кар'єра Миколи Кухаревича