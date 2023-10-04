"Синьо-жовте" правосуддя: український арбітр призначений на топовий матч Ліги Європи

Микола Балакін стане тим, хто триматиме усе в рамках правил на єврокубковій арені. Українець до того ж буде роюити це під час топового поєдинку.

Микола Балакін призначений на матч Ліги Європи. Арбітр уже мав досвід праці у цьогорічній єврокубковій кампанії.

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Велика відповідальність на плечах

Миколі Балакіну доведеться розсудити матч, в якому участь візьмуть топові колективи, а саме між Марселем та Брайтоном, які є одними із головних фаворитів на перемогу в Лізі Європи та формують групу смерті з Аяксом та АЕКом. Балакін виступить головним арбітром зустрічі, а от на лініях Миколі допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко, обов'язки четвертого рефері виконуватиме Ярослав Козик. Арбітром VAR буде Піотр Ласік із Польщі, а асистентом VAR – його колега Томаш Квятковський. Поєдинок між французами та англійцями пройде 5-го жовтня, о 19:45.

. У першому турі Ліги Європи Марсель зіграв внічию з Марселем (3:3), а Брайтон поступився АЕКу (2:3).

Варто відзначити, що Балакін уже обслуговував єврокубкову гру цього сезону. Микола працював на поєдинку другого кваліфікаційного раунду до Ліги конференцій, в якому участь взяли ПАОК та Бейтар (0:0). Тоді українець призначив пенальті та показав сім жовтих карток. Також Балакін був лицем правосуддя у матчі відбору до Ліги Європи, в якому зустрілись литовський Жальгіріс, чиї фанати скандували "Слава Україні" на трибунах у одному з матчів у рамках кваліфікації до ЛЧ, та шведський Хеккен (1:3). Тоді Микола продемонстрував гравцям 4 жовті картки.

Українські арбітри, які судили єврокубкові матчі цього сезону

Віктор Копієвський став головним рефері матчу між словацьким Слованом та люксембурзьким Есперанжем (1:1), який відбувся в рамках першого кваліфікаційного раунду до Ліги чемпіонів. Копієвський призначив один одинадцятиметровий удар, продемонстрував 9 жовтих карток та одну пряму червону.

Віталій Романов розсудив поєдинок між естонським Пайде та фарерським Б-32 (0:2 після додаткового часу) в рамках першого відбіркового етапу до Ліги конференцій. Тоді український арбітр продемонстрував 10 жовтих карток.

Олексій Деревинський у свою чергу взявся за арбітраж матчу між чорногорським Арсеналом та вірменським Алашкертом (1:6) в межах першого кваліфікаційного етапу до Ліги конференцій. Деревинський зафіксував аж 7 голів у поєдинку, а також тричі продемонстрував жовту картку в зустрічі.

5-го жовтня українська Зоря протистоятиме ісландському Брейдабілку в рамках 2-го туру Ліги конференцій. "Біло-чорні" у першій своїй грі розписали мирову з Гентом (1:1), а "блимання" – поступилось Маккабі Тель-Авів (1:3).