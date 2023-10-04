Николай Балакин назначен на матч Лиги Европы. Арбитр уже имел опыт работы в нынешней еврокубковой кампании.

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Большая ответственность на плечах

Николаю Балакину придется рассудить матч, в котором примут участие топовые коллективы, а именно между Марселем и Брайтоном, которые являются одними из главных фаворитов на победу в Лиге Европы и формируют группу смерти с Аяксом и АЕКом. Балакин выступит главным арбитром встречи, а вот на линиях Николая будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко, обязанности четвертого рефери будет выполнять Ярослав Козик. Арбитром VAR будет Пиотр Ласик из Польши, а ассистентом VAR – его коллега Томаш Квятковский. Поединок между французами и англичанами пройдет 5 октября в 19:45.

Напомним. В первом туре Лиги Европы Марсель сыграл вничью с Марселем (3:3), а Брайтон уступил АЭК (2:3).

Стоит отметить, что Балакин уже обслуживал еврокубковую игру этого сезона. Николай работал на поединке второго квалификационного раунда в Лигу конференций, в котором приняли участие ПАОК и Бейтар (0:0). Тогда украинец назначил пенальти и показал семь желтых карточек. Также Балакин был лицом правосудия в матче отбора в Лигу Европы, в котором встретились литовский Жальгирис, чьи фанаты скандировали "Слава Украине" на трибунах в одном из матчей в рамках квалификации в ЛЧ, и шведский Хеккен (1:3). Тогда Николай продемонстрировал игрокам 4 желтых карточки.

Кстати говоря. 5 октября украинская Заря будет противостоять исландскому Брейдабилку в рамках 2-го тура Лиги конференций. "Бело-черные" в первой своей игре расписали мировую с Гентом (1:1), а "мигание" – уступило Маккаби Тель-Авив (1:3).

Украинские арбитры, судившие еврокубковые матчи этого сезона