Шумахер засвітився у футболці з російським прапором: фото

9 березня 2021 , 22:24
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Джерело:

24 канал

Гонщик Haas Мік Шумахер побував у розташуванні своєї колишньої команди Prema на тестах Формули-2 в Бахрейні. Прийшов в гості Шумахер-молодший в російському триколорі.

Мік змушений так одягатися. Справа в тому, що Шумахер – пілот команди Haas у Формулі-1. А титульним спонсором Haas з цього року є "Уралкалій" – компанія Дмитра Мазепина, чий син Микита виступатиме разом з Міком.

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Нова уніформа Haas виконана в кольорах лівреї – білий, синій і червоний, причому вертикальні смуги на ній розташовані в тому ж порядку, що і на російському прапорі.

Дизайнери Haas передбачили можливі претензії WADA до форми, розділивши синю і червону частини тонкою білою смугою, однак не можна виключати, що після розслідування щодо лівреї Агентство зацікавиться і формою теж.


Мік Шумахер у новій формі Haas / Фото: twitter.com/PREMA_Team

Російська символіка заборонена у Формулі-1

  • Російська символіка, зокрема гімн та прапор, заборонені на 2 роки через допінг-скандал довкола Росії.
  • Як відомо, у грудні 2019 року WADA на 4 роки позбавила Росію права брати участь у міжнародних змаганнях.
  • Все тому, що незалежні експерти встановили, що в базу Московської антидопінгової лабораторії вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.
  • Росія подала апеляцію у CAS, де 17 грудня 2020 року вирішили відсторонити росіян на два роки, скоротивши дискваліфікацію.
  • Таким чином, прапор Росії та гімн заборонено використовувати на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх.