Четверта медаль в скарбничку: український дзюдоїст здобув "срібло" на міжнародних змаганнях

Михайло Свідрак зміг зробити свій внесок у здобуток збірної України. Дзюдоїст був близьким до тотального тріумфу.

Михайло Свідрак став срібним призером на змаганнях Upper Austria Grand Prix 2023 у Австрії. Його нагорода стала четвертою для збірної України.

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Не вистачило зовсім трішки

Михайло Свідрак зміг здобути майже найціннішу нагороду – срібну медаль на Гран-прі в австрійському Лінці. До того три представники збірної України також вибороли трофеї, зокрема, Дільшот Халматов (до 60 кілограмів), який зійшов на другу сходинку п’єдесталу, Артем Лесюк (до 60 кілограмів), який здобув бронзову нагороду, та Дар'я Білодід (до 57 кілограмів), яка також взяла третє місце.

Михайло Свідрак ж змагався у категорії до 81 кілограму, де він і зміг вийти на другу сходинку п'єдесталу. На шляху до фіналу український дзюдоїст виграв п’ять дуелей. У півфіналі він взяв гору над переможцем березневого Grand Slam у Тбілісі Вахідом Борчашвілі з Австрії. Проте у вирішальній битві, в якій Свідрак зійшовся зі старшим більш титулованим братом (бронзовий призер Олімпіади-2020) Вахіда, Шамілем Борчашвілі впоратися не зміг. Українець кидок від суперника не пропустив, але поступився через третє "шидо". У результату заслужене "срібло".

Варто нагадати, що на турнірі не були заявленні команди Росії та Білорусі. До того ж змагання у Австрії стали для усіх дзюдоїстів першим великим міжнародним турніром після чемпіонату світу. Україна бойкотувала світову першість, тому у Лінці виступає найсильнішим складом. До того ж змагання у Австрії є кваліфікаційними на Олімпіаду, тобто його результати впливають на олімпійський відбірковий рейтинг.