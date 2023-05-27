Михаил Свидрак стал серебряным призером на соревнованиях Upper Austria Grand Prix 2023 в Австрии. Его награда стала четвертой сборной Украины.

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Не хватило совсем немного

Михаил Свидрак смог получить почти ценную награду – серебряную медаль на Гран-при в австрийском Линце. До того три представителя сборной Украины также завоевали трофеи, в частности, сошедший на вторую ступень пьедестала Дильшот Халматов (до 60 килограммов), Артем Лесюк (до 60 килограммов), получивший бронзовую награду, и Дарья Белодид (до 57 килограммов), которая также заняла третье место.

Михаил Свидрак соревновался в категории до 81 килограмма, где он и смог выйти на вторую строчку пьедестала. По пути в финал украинский дзюдоист выиграл пять дуэлей. В полуфинале он взял верх над победителем мартовского Grand Slam в Тбилиси Вахидом Борчашвили из Австрии. Однако в решающей битве, в которой Свидрак сошелся со старшим более титулованным братом (бронзовый призер Олимпиады-2020) Вахида, Шамиль Борчашвили справиться не смог. Украинец бросок от соперника не пропустил, но уступил третье "шидо". В результате заслуженное "серебро".

Следует напомнить, что на турнире не были заявлены команды России и Беларуси. К тому же, соревнования в Австрии стали для всех дзюдоистов первым крупным международным турниром после чемпионата мира. Украина бойкотировала мировое первенство, поэтому в Линце выступает сильнейшим составом. К тому же соревнования в Австрии квалификационны на Олимпиаду, то есть его результаты влияют на олимпийский отборочный рейтинг.