Світло у кінці темного тунелю: як Михайла Романчука вітають із першим "сріблом" Олімпіади

Михайло Романчук став сенсацією Олімпіади-2020 у Токіо. Він здобув перше "срібло" для загального медального заліку України. Загалом його досягнення – перші олімпійські медалі для України за останні 17 років.

У соцмережах неабияк тішаться такій тріумфальній перемозі. Колеги-спортсмени, політики і культурні діячі висловлюють захоплення чемпіоном.

Нагадаємо Бронзове прокляття знято: плавець Романчук здобув "срібло" Олімпіади-2020

Вітання Михайлові Романчуку

Плавця із тріумфальною перемогою одним з перших у соцмережах привітав президент Володимир Зеленський. Зеленський відзначив, що Михайло Романчук приніс Україні першу срібну нагороду та підбадьорливо підписав фото "Так тримати!".

Михайла Романчука і тенісистку Еліну Світоліну привітали з перемогами олімпійський чемпіон Сергій Бубка, міністр молоді та спорту, Олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт та уся збірна. Їм передали підписаний Володимиром Зеленським і військовими із передової прапор України.



Прапор, який підписали українські військові / Фото НОК

Петро Порошенко також привітав Михайла Романчука і назвав перемогу плавця "блискучою".

Мер Львова Андрій Садовий відзначив, що наш земляк на світових змаганнях поступився лише американцеві.

У Національному олімпійському комітеті додали, що нагороджував Михайла Романчука член Міжнародного Олімпійського Комітету, президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка.

Важливо Якби був ще один заплив – було б і "золото", – Романчук



Сергій Бубка і Михайло Романчук на нагородженні / Фото НОК України

Сам легкоатлет Сергій Бубка у своєму твітері написав, що ця перемога Романчука – кінець у кінці довгого темного тунелю.

У Міністерстві молоді і спорту також привітали Романчука та його тренерів.

Вітаємо Михайла із черговою нагородою і дякуємо хлопцям та тренерам за самовіддану працю та боротьбу! Так тримати!

– написали у міністерстві.

На оприлюдненій МОК візуалізації запливу видно, як Михайло Романчук долав дистанцію та у якому темпі зміг вирвати перемогу у німецького колеги на останніх секундах.

Як привітали Романчука колеги-олімпійці

Спортсмени з України вибороли на Олімпіаді-2020 6 нагород – 1 "срібло" та 5 "бронз". Україна тепер посідає 53 місце в загальному медальному заліку.

У своїх сторі бронзова чемпіонка Еліна Світоліна привітала Михайла Романчука і запостила з ним спільне фото.



Еліна Світоліна і Михайло Романчук зі своїми медалями / Скриншот

Інші учасники, які представляють Україну на Олімпіаді-2020 також запостили вітальні фото. Ольга Харлан, Дар'я Білодід, Жан Беленюк, Анжеліка Терлюга, Юлія Джима та інші написали, що пишаються Михайлом і тішаться його перемозі.

Вітання для Романчука від учасників олімпійської команди України / Скриншоти

24 канал приєднується до привітань і висловлює захоплення Михайлу Романчуку! Ви – наша гордість!

Михайло Романчук отримав "срібло" Олімпіади: головне