Михайло Романчук вже має дві нагороди на Олімпійських іграх. Поповнити свій медальний доробок український плавець сподівається в Парижі.

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Романчук допоміг відновити басейн у Дніпрі

Щоб якнайкраще підготуватися до Ігор-2024 Романчук анонсував своє повернення до тренера Петра Нагорного, під керівництвом якого він став дворазовим олімпійським призером.

До стартів нового сезону український чемпіон готуватиметься у басейні спорткомплексу "Метеор" в Дніпрі, який у серпні був обстріляний російськими терористами. Уславлений спортсмен був одним з волонтерів, хто допоміг швидко відновити спортивну споруду.

Після того, як в Дніпрі підбили басейн, я наступного ранку відразу подзвонив директору, сказав йому, що хочу допомогти фінансово для відновлення басейну. Значну суму коштів я переправив для відбудови. У понеділок, 2 жовтня, ми виїжджаємо на тренувальний збір саме у місто Дніпро,

– розповів Романчук.

Нагадаємо, що 15 серпня терористична федерація завдала масованого ракетного удару по Україні. Одна з ракет злочинців влучила в спортивний комплекс "Метеор", завдавши легендарній споруді значних ушкоджень.

Проте завдяки спільним зусиллям волонтерів та спортсменів важливий об'єкт України відновив свою роботу.