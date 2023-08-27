15 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Одна зі смертоносних ракет, яку запустили по Дніпру, влучила по спортивному комплексу "Метеор".

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Спорткомплекс відновили, попри значні руйнування

В результаті вибуху виникла величезна вирва поблизу комплексу, повилітали вікна, двері, були пошкоджені стіни та фасад споруди. Завдяки спільним зусиллям волонтерів та спортсменів вдалося швидко відновити роботу важливого об'єкту.

За повідомлення Facebook-сторінки комплексу, малі басейни розпочнуть свою роботу згідно з розкладом у понеділок, 28 серпня. З 30 серпня стане доступним великий басейн та тренажерні зали.

Нагадаємо, що в результаті ракетного удару ледь не загинув дворазовий чемпіон Європи з плавання на спині серед юніорів та майбутній учасник Олімпіади-2024 Олександр Желтяков. Спортсмен у момент терористичної атаки разом з командою перебував в готелі поруч зі спорткомплексом.

Важливо! Спорткомплекс "Метеор" є справжньою кузнею зірок українського спорту. Саме в цьому басейні тренувався срібний та бронзовий призер Оліміпади-2020 в Токіо Михайло Романчук. Рекордсмен України та учасник ОІ-2020 Денис Кесіль теж готується до змагань в басейні СК "Метеор".