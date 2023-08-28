Марина не надто вдало виступила у стрибках в довжину. За те реабілітувалась у потрійному стрибку, де завоювала "срібло". У цій дисципліні на ЧС-2023 Бех-Романчук поступилась лише венесуелці Юлімар Рохас, яка показала на 8 сантиметрів кращий результат, аніж українка, повідомляє 24 Канал.

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Сльози щастя на очах титулованого плавця

Легкоатлетка із Хмельницького стрибнула на 15 метрів та до останнього була на першому місці. Натомість Рохас лише в останній спробі показала 15,08 та посунула Марину з першої позиції.

Бех-Романчук стала другою у потрійному стрибку на чемпіонаті світу-2023 у Будапешті. Спершу здалось, що Марина засмутилась втраченому "золоту", але за декілька секунд на її обличчі з'явилась несамовита посмішка.

Разом із нею емоції радості розділили її сім'я, тренери та інші легкоатлети збірної України, які із трибун вболівали за Марину. Найбільше слід виділити реакцію на "срібло" Марини її чоловіка та титулованого плавця Михайла Романчука.

Дворазовий призер Олімпіади-2020 у Токіо не зміг стримати сліз, як і більшість фанатів Бех-Романчук біля своїх екранів.

Після чого Марина опинилась в обіймах коханого. Така підтримка рідних, а особливо другої половинки лише додає наснаги та жаги до перемоги та трійки призерів.

Дуже милі фото зіркової спортивної пари вже розлетілись соцмережами.

Нагадаємо, що у вересні 2018 року Михайло та Марина одружились.

Відзначимо, що "срібло" Марини стало першою нагородою України на ЧС-2023 у Будапешті. 27 серпня Ярослава Магучіх стала принесла нашій країні ще й золоту медаль, ставши чемпіонкою світу у стрибках у висоту.

Україна закінчила чемпіонат світу із двома місцями на п'єдесталі.