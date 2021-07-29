Просив у Миколая плавки: що відомо про "бронзового" призера Олімпіади-2020 Михайла Романчука

Плавець Михайло Раманчук здобув для України 4 медаль на Олімпіаді-2020. Про спортивний шлях та особисте життя олімпійця читайте далі.

Михайло почав займатися плаванням ще у 6 років. У 24 роки він здобув бронзову медаль у запливі на дистанції 800 метрів вільним стилем.

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Спортивний шлях Романчука

Майбутній олімпієць народився у Рівному в сім'ї спортсменів. Його батько – тренер з легкої атлетики, а мама – вчителька, яка раніше займалася легкою атлетикою. Подружжя віддало сина на плавання у ДЮСШ №2, яка виховала чемпіонку Європи та бронзову призерку чемпіонату світу Ганну Хлистунову.

Свої перші змагання Михайло виграв у 14 років, а в 15 років його покликали у збірну України з плавання.

Плавець-відмінник

Попри те, що Романчук багато часу проводив на змаганнях та зборах, він був відмінником з 7 класу. Школу хлопець закінчив із золотою медаллю. Далі він продовжив навчання у Рівненському гуманітарному університеті на спеціальності "Здоров'я людини".

Просив у Миколая екіпірування

У дитинстві Михайло писав листи святому Миколаю з проханням принести йому плавки, рюкзак, окуляри та шапочку.

До речі, деякий час Романчук жив у Аргентині, адже його батьки поїхали туди на заробітки.

Тренується у Туреччині

Михайло поїхав тренуватися у Туреччину, адже там є кращі умови. У 2017 році він 3 тижні проводив за кордоном, а 1 – у Рівному.

Улюблений басейн спортсмена у Будапешті. Там він виграв срібло чемпіонату світу на дистанції 1500 метрів.

Перемоги Романчука

Михайло – стаєр, він спеціалізується на довгих дистанціях. Всі свої медалі спортсмен брав у запливах на 400, 800 і 1500 метрів вільним стилем:

2 "срібла" ЧС,

"золото" ЧС на короткій воді,

2 бронзові, 1 срібна і 4 золоті медалі на чемпіонаті Європи,

"золото" чемпіонату Європи на короткій воді,

"золото" та "срібло" Юнацьких Олімпійських ігор,

1 золота і 2 срібні медалі Універсіади.

Золота медаль Олімпіади – це мрія, з якою я жив завжди. Зараз викладаюся на повну, щоб до неї наблизитися,

– розповів плавець.

Олімпіада-2020

29 липня 2021 року Михайло третім фінішував у Токіо на дистанції 800 метрів. Він вперше за 17 років приніс Україні медаль з плавання на Олімпійських іграх. Крім того, спортсмен націлився здобути "золото" на дистанції 1500 метрів.

"Золото" має приїхати в Україну все ж таки", – запевнив Романчук.

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Любить футбол

Романчук називає своїм хобі футбол. Він вболіває за 2 клуби – "Шахтар" та "Барселона".

Особисте життя плавця

У 2016 році Михайло брав участь в Олімпіаді в Ріо. Хлопець не здобув перемогу у змаганнях, однак знайшов своє кохання – стрибунку у довжину Марину Бех-Романчук.

У 2018 року пара одружилася, а в 2021 – разом приїхала на Олімпійські ігри в Токіо.