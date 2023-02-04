Для МОК вбивство українців – це нормально: Подоляк розніс наміри повернути росіян до змагань

Міжнародний олімпійський комітет шокував суспільство намаганням повернути спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Своїми думками з цього приводу поділився радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

Міжнародний олімпійський комітет випустив офіційну заяву, в якій озвучив можливість допуску російських спортсменів до міжнародних змагань. Чиновники навіть придумали схему, за якою атлети держав-терористів потраплять на Олімпійські ігри в Парижі.

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Такі цинічні наміри викликали обурливу реакцію українського суспільства. Адже МОК вчергове закриває очі на страждання українців у війні і потурає діям агресора, допускаючи спортсменів до змагань.

Подоляк: У нас 220 спортсменів загинуло

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що таким чином МОК провокує подальшу агресію Росії, мовляв, спорт тут ні до чого.

МОК легітимізує право країни продавати свою концепцію світогляду. Якщо російські спортсмени присутні на Іграх – це означає, що МОК умовно або безумовно говорить світові: "Геноцид практики Росії – це нормально. Вбивство спортсменів України – це нормально". У нас 220 спортсменів загинуло, причому з них є і чемпіони Європи, і чемпіони України,

– сказав Подоляк.

Комітет повинен зробити свій вибір

Виходом з цієї ситуації буде підтримка України її союзниками. Якщо російських та білоруських спортсменів допустять до змагань, тоді понад 40 країн світу готові бойкотувати Ігри в Парижі.

Ми будемо з нашими партнерами консультуватися. Зараз вже є позиція деяких країн про те, що будемо бойкотувати. Потрібно поставити МОК перед вибором: або ви робите вигляд, що все нормально (нейтральний прапор – це не рішення) і тоді частина демократичних країн не може брати участь в ваших постановках, які легітимізують право на вбивство, або ви приймаєте сторону демократичного світу,

– заявив радник Офісу президента України.

Нещодавно МОК відреагував на запрошення Володимира Зеленського відвідати Бахмут. Проте поважні чиновники не мають намірів найближчим часом відвідувати Україну. Вони більше переймаються долею російських спортсменів, які "страждають" від санкцій.