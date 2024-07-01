Челсі визначилось із майбутнім Мудрика: чи продовжить українець виступати в АПЛ

Лондонський Челсі визначився з майбутнім Михайла Мудрика. В команді футболісту довіряють і він залишиться на наступний сезон.

За даними Transfermarkt, контракт українського вінгера з клубом дійсний до 30 червня 2031 року. Трансферна вартість гравця оцінюється в 35 мільйонів євро.

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Мудрик в Лондоні

Яскраві виступи українця у складі донецького Шахтаря у сезоні 22/23 привернули увагу багатьох європейських топ-клубів. Більш активно за Михайла боролись лондонські клуби Челсі та Арсенал. За рекордну суму для українського футболу 70 мільйонів євро і 30 мільйонів євро бонусами Мудрик перейшов у Челсі.

Британський журналіст Метт Лав з видання The Telegraph повідомив про те, що лондонський клуб мав на своєму столі пропозиції на рахунок українського вінгера. В минуле зимове трансферне вікно "пенсіонерам" пропонували як повноцінний трансфер, так і оренду гравця, але клуб не захотів відпускати футболіста.

Влітку до Челсі на зміну Маурісіо Почеттіно прийшов Енцо Мареска. В клубі вважають, що новий тренер зможе вправно використовувати Мудрика та розкрити його сильні сторони.

Сезон-2023/2024 для Мудрика

У сезоні-2023/2024 український вінгер зіграв за Челсі в 41 матчі та відзначився 7 забитими м'ячами і 2 асистами. На Євро-2024 Михайло зіграв у 2 матчах і отримав пошкодження.

За підсумками сезону команда Мудрика фінішувала на шостій сходинці і гратиме у наступному сезоні в Лізі конференцій.