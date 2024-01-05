День народження – не привід для відпочинку: Мудрик на тренуванні готує "подарунки" суперникам

Вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик навіть у свій день народження не пропускає тренування. Українець наполегливо готується до матчу в Кубку Англії.

У п'ятницю, 5 січня, Михайло Мудрик святкує свій 23-й день народження. Найкращим подарунком для вінгера стане забитий м'яч в кубковому поєдинку проти Престона.

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Для суперників Мудрик підготував сюрприз. Під час тренування Михайло відшліфовував виконання штрафних ударів. На відео, яке опублікувала пресслужба "синіх", 23-річний футболіст виконав цілу серію ударів. Одним з них він майстерно перекинув стінку та влучив у самісіньку дев'ятку.

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Зазначимо, що в цьому сезоні Михайло Мудрик зіграв за Челсі 19 матчів у всіх турнірах: 17 в АПЛ та 2 в Кубку англійської ліги. На рахунку українського вінгера 4 голи та 2 асисти. З початку англійської кар'єри Михайло зіграв за "синіх" 36 поєдинків (4 голи + 4 асисти).

Матч 1/32 фіналу Кубка Англії між Челсі та Престоном відбудеться у суботу, 6 січня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:30 за київським часом. Суперник команди Мудрика представляє Чемпіоншип – другий за силою дивізіон Англії. В турнірній таблиці чемпіонату Престон займає 14-те місце.