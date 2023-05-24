"Що б**ть з тобою не так?": на Мудрика наїхали за недолуге відео, в якому він висміяв дідуся

Михайло Мудрик отримав чергову порцію хейту. Український футболіст вирішив покепкувати з дідуся, який потрапив у не зручну ситуацію.

Михайло Мудрик вляпався у черговий скандал через свою незрозумілі вчинки. Футболісту добряче дісталося від спортивного тренера.

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Не фільтрує те, що постить

Михайло Мудрик уже сам продовжує породжувати негативну атмосферу довкола себе. Український футболіст демонструє, що він ще, можливо, не готовий до професійного медійного рівня, оскільки вінгер Челсі скоїв неймовірно дитячий вчинок, який не личить гравцю найвищого рівня.

Мудрик на своїй сторінці у інстаграм виклав відео, де тренується літній чоловік. Михайло вирішив покепкувати з нього, оскільки в дідуся сповзли штани, що здивувало Мудрика і він у свою чергу вирішив виставити чоловіка на публіку, підписавши фото декількома знаками запитання. Українця розкритикував спортивний інфлюенсер Джоуі Сволл, який вирішив поставити на місце Михайла.

Отже, ви бачите цього чоловіка в спортзалі, який наполегливо працює, намагається стати кращим, з тренером. Він у незручній ситуації, коли, так, він трохи оголився. І ви вирішуєте: "А давайте я зніму це на відео і викладу в соціальні мережі, щоб висміяти його". Все заради уваги. Справді? Вибачте за нецензурну лексику, але що в біса з тобою не так? Ти – професіональний футболіст, граєш за Челсі в Прем'єр-лізі! Ти справді хочеш так представляти себе і свою команду?,

– зауважив Джоуі Сволл.

Недолуге відео Мудрика та "лекція" від Сволла:

Нагадаємо, що лондонський куб не потрапив у єврокубки наступного сезону, тому на колектив чекають серйозні зміни. Зокрема, прихід нового тренера (скоріше за все, це буде Маурісіо Почеттіно) та активна робота на ринку. "аристократи" планують попрощатися назавжди або тимчасово з низкою молодих футболістів, проте на Михайла Мудрика, який за це час проведений у Челсі віддав всього 2 асисти та голів не забивав, чекає особлива доля.