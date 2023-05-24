Вранці 24 травня прилетіло привітання із Лондона від лівого вінгера Челсі Михайла Мудрика. Футболіст пошив на своїй сторінці в інстаграмі публікацію з акаунту Шахтаря, додавши два смайлики – червоне сердечко та схрещені молотки (символ клубу).

Оце так Челсі готове вказати на двері Мудрику: топ-3 претенденти на українця та умови трансферу

Привітання від вихованця, який не феєрить у Челсі

24 травня донецькому клубу виповнюється цілих 87 років. За цей час "гірники" зуміли здобути чимало трофеїв, провести класних матчів та виховати талановитих футболістів.



Мудрик привітав Шахтар / Скриншот із інстаграму Михайла

Нагадаємо, що Михайло Мудрик є вихованцем донецького клубу, який став справжньою зіркою футболу. Цьому лівому вінгеру пророкують велике майбутнє. Але його гра в АПЛ наразі взагалі не вражає. У середині січня Михайла підписав контракт із Челсі, але не став рятівником у провальному сезоні "синіх".

Мудрик переважно з'являється із лави запасних, а в деяких матчах взагалі не виходить на поле. Із моменту переходу Мудрик провів за "аристократів" 16 поєдинків, у яких відзначився 2 асистами.

Відзначимо, що саме у свій день народження Шахтар проведе важливий поєдинок із точки зору турнірних перегон за "золото" УПЛ. Суперником "гірників" буде Зоря, яка йде третьою. Перевага донеччан перед матчем над суперником складає 5 балів.

Між цими клубами розташовується Дніпро-1, яке має у своєму активі 64 очки, а це лише на один пункт менше, аніж набрав Шахтар.

Зверніть увагу! Поєдинок Зоря – Шахтар розпочнеться о 17:00.