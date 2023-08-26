Челсі – Лутон 3:0

Голи: Стерлінг, 17, 68, Джексон, 75

Челсі та Лутон провели зустріч в рамках 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги, з якої переможцями вийшли "аристократи". У Михайла Мудрика, скоріше за все, двоякі відчуття після переможної гри, пише 24 Канал.

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Дебют з дебютантами

Український вінгер, котрий отримав травму, не зміг взяти участь у поєдинку проти Лутона, чим вдало скористався Рахім Стерлінг, якому головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно більше довіряє, аніж Мудрику.

Конкурент Михайла взявся за справу практично зі стартових хвилин, нагнітаючи ударами ситуацію біля воріт "капелюшників. Та от уже на 17-ій хвилині матчу Стерлінг продемонстрував феноменальний дриблінг у карному майданчику суперника, що дозволило йому відкрити рахунок в грі.

Команди влаштували гольове затишшя, а Лутон, у свою чергу, намагався "скалити зуби" Челсі, нанісши 11 ударів, та от тільки 1 з них виявився у ствір воріт. У тому моменті новоспечений воротар "синіх" Роберт Санчес продемонстрував чудову реакцію, оскільки після пострілу гравця "містян" м'яч зрикошетив від захисника Челсі, та от воротар вдало впорався із небезпечним моментом, який міг вирівняти ваги гри.

Гра Санчеса додала впевненості "аристократам" і уже на 68-ій хвилині гри конкурент українця Стерлінг оформлює дубль у матчі, замкнувши простріл. А уже на 75-ій хвилині поєдинку той ж Рахім уже асистував Ніколю Джексону, делегувавши форварду м'яч на дальну штангу. Сенегалець, у свою чергу, забив дебютний гол у футболці Челсі у офіційних іграх.

Таким чином, "аристократи" здобувають першу перемогу під керівництвом Маурісіо Почеттіно та посідають 8-му сходинку в АПЛ (4 очки). Дебютант англійської еліти Лутон ж поки що програв усі стартові зустрічі ("капелюшники" відіграли тільки 2 матчі), оселившись на останньому місці найвищого дивізіону "Туманного Альбіону".

Відеоогляд матчі Челсі – Лутон:

До речі. Наступні матчі команди зіграють в рамках Кубку Футбольної ліги, де Лутон зійдеться у битві проти Гіллінгема, а Челсі – з Вімблдоном.