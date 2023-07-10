Челсі презентував нову домашню форму. Лондонський колектив вирішив відіслатися на успіхи "аристократів" в 90-их роках.

Варте уваги "Україна дуже втомилась, але народ продовжує боротьбу": гравець збірної пригадав світу про війну

Тематична фотосесія

"Пенсіонери" представили новий комплект, в якому команда виступатиме у наступному сезоні 2023/2024. Вбрання зроблене у традиційних для Челсі синіх кольорах з вкрапленнями білого, а емблема лондондського клубу – позолочена, воротарі лондонців виступатимуть у чорному. Форма у стилі ретро зроблена не просто так, оскільки "аристократи" вирішили відіслатися на успіхи "синіх" в 90-их роках. Зокрема, У сезоні-1997/1998 Челсі виграв Кубок європейських чемпіонів і Кубок ліги, а згодом взяв Суперкубок УЄФА.

Варто відзначити, що Челсі запросив презентувати форму і легенд клубу, а саме тих, хто застав досягнення команди у 90-их та взагалі його власними руками і ногами творив. Таким чином участь, у фотосесії взяли Роберто Ді Маттео та Денніс Вайз. Також у новій формі красувалися й сучасні футболісти та гравчині "аристократів", серед яких опинився і Михайло Мудрик.

Нагадаємо. Низка зірок збірної України також допомогли своїм колективам презентувати нову форму. Зокрема, Віталій Миколенко (Евертон), Віктор Циганков (Жирона), Ілля Забарний (Борнмут) та Руслан Маліновський (Марсель).

Презентація форми Челсі / інстаграм "пенсіонерів"