Мудрик зворушливо попрощався з Шахтарем: емоційне відео нової зірки Челсі
Джерело:Інстаграм Михайла Мудрика
Колишній вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик буде захищати кольори одного з грандів європейського футболу. Найдорожчий український футболіст пригадав основні віхи кар'єри у складі "гірників".
Михайло Мудрик здійснив карколомний стрибок у кар'єрі. Практично за один рік він перетворився з гравця запасу "гірників" на найдорожчого футболіста в історії України.
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Шахтар двічі віддавав талановитого футболіста в оренду в інші клуби, але він завжди повертався з надією стати основним гравцем команди.
Мудрик подякував Шахтарю
Новачок Челсі опублікував пост в Instagram, в якому зворушливо попрощався із Шахтарем. Михайло згадав роки, які провів у футболці "гірників".
Мені вдалося грати з такими гравцями як ви. Мені пощастило познайомитися з такими людьми як ви. Дякую за все, команда. Сумуватиму,
– написав Мудрик.
Відео з постом Мудрика
У відповідь Шахтар подякував Мудрику та побажав успіху в подальшій кар'єрі.
Основні етапи кар'єри Мудрика
- Михайло Мудрик народився в Краснограді Харківської області.
- Свою футбольну освіту розпочав у Академії харківського Металіста.
- В подальшому Мудрик виступав за молодіжні команди Дніпра та Шахтаря.
- У віці 17 років дебютував за основний склад "гірників".
- На правах оренди Мудрик грав у чемпіонаті України за київський Арсенал та Десну.
- Італієць Роберто Де Дзербі першим почав довіряти Мудрику місце в основному складі.
- Талант Мудрика у повній мірі розкрився восени 2022 року, коли він забив 10 голів та віддав 8 асистів у 18 матчах.