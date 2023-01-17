Мудрик зворушливо попрощався з Шахтарем: емоційне відео нової зірки Челсі

Колишній вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик буде захищати кольори одного з грандів європейського футболу. Найдорожчий український футболіст пригадав основні віхи кар'єри у складі "гірників".

Михайло Мудрик здійснив карколомний стрибок у кар'єрі. Практично за один рік він перетворився з гравця запасу "гірників" на найдорожчого футболіста в історії України.

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Шахтар двічі віддавав талановитого футболіста в оренду в інші клуби, але він завжди повертався з надією стати основним гравцем команди.

Мудрик подякував Шахтарю

Новачок Челсі опублікував пост в Instagram, в якому зворушливо попрощався із Шахтарем. Михайло згадав роки, які провів у футболці "гірників".

Мені вдалося грати з такими гравцями як ви. Мені пощастило познайомитися з такими людьми як ви. Дякую за все, команда. Сумуватиму,

– написав Мудрик.

Відео з постом Мудрика

У відповідь Шахтар подякував Мудрику та побажав успіху в подальшій кар'єрі.

Основні етапи кар'єри Мудрика

Михайло Мудрик народився в Краснограді Харківської області.

Свою футбольну освіту розпочав у Академії харківського Металіста.

В подальшому Мудрик виступав за молодіжні команди Дніпра та Шахтаря.

У віці 17 років дебютував за основний склад "гірників".

На правах оренди Мудрик грав у чемпіонаті України за київський Арсенал та Десну.

Італієць Роберто Де Дзербі першим почав довіряти Мудрику місце в основному складі.

Талант Мудрика у повній мірі розкрився восени 2022 року, коли він забив 10 голів та віддав 8 асистів у 18 матчах.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик підписав контракт з Челсі до кінця червня 2031 року. Вінгер виступатиме під 15 номером.