Михаил Мудрик совершил сногсшибательный скачок в карьере. Практически за один год он превратился из игрока запаса "горняков" в самого дорогого футболиста в истории Украины.
По теме Третий лишний: Палкин рассказал, как Арсенал выбыл из гонки за Мудрика
Шахтер дважды отдавал талантливого футболиста в аренду в другие клубы, но он всегда возвращался в надежде стать основным игроком команды.
Мудрик поблагодарил Шахтера
Новичок Челси опубликовал пост в Instagram, в котором трогательно простился с Шахтером. Михаил вспомнил годы, которые провел в футболке "горняков".
Мне удалось играть с такими игроками, как вы. Мне удалось познакомиться с такими людьми как вы. Спасибо за все, команда. Буду скучать,
– написал Мудрик.
Видео с постом Мудрика
В ответ Шахтер поблагодарил Мудрика и пожелал успеха в дальнейшей карьере.
Основные этапы карьеры Мудрика
- Михаил Мудрик родился в Краснограде в Харьковской области.
- Свое футбольное образование начал в Академии харьковского Металлиста.
- В дальнейшем Мудрик выступал за молодежные команды Днепра и Шахтера.
- В возрасте 17 лет дебютировал за основной состав "горняков".
- На правах аренды Мудрик играл в чемпионате Украины за киевский Арсенал и Десну.
- Итальянец Роберто Де Дзерби первым начал доверять Мудрику место в основном составе.
- Талант Мудрика в полной мере открылся осенью 2022 года, когда он забил 10 голов и отдал 8 ассистов в 18 матчах.