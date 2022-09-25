Відлякує цінник: Роберто Де Дзербі хоче переманити у Брайтон лідера Шахтаря

Італійський спеціаліст хоче посилити свою нову команду гравцем, з яким вже працював у донецькому Шахтарі. Правда, феєричний старт сезону для футболіста суттєво підняв на нього цінник.

Останнє трансферне вікно відзначилось великим попитом на українських футболістів. Багато наших гравців змінили клуби, однак на вихід з УПЛ переходів не було.

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Не змінив команду і талант Шахтаря Михайло Мудрик, яким активно цікавились Баєр, Брентфорд та Арсенал. Тепер же після успішного старту сезону з'явились нові претенденти на гравця.

Європейські ЗМІ повідомляли про зацікавленість з боку Мілану, Ліверпуля та Севільї. Також у боротьбу за українця включився і Брайтон.

Нещодавно тренером "чайок" був призначений Роберто Де Дзербі, який минулого сезону працював у Шахтарі. Саме цей фактор і наближає перехід Михайла у Брайтон.

Втім британців може відвернути ціна. Раніше повідомлялось, що Шахтар не готовий продавати Мудрика менш ніж за 50 мільйонів євро.

Мудрик – лідер Шахтаря Цього сезону Михайло став справжнім лідером Шахтаря п'яти матчах за "гірників" він забив 3 голи та віддав два асисти. Саме українець лідирує за системою гол+пас в Лізі чемпіонів серед усіх гравців (2+2). Читайте також Перехід Мудрика в Евертон зірвався через 100-мільйонний трансфер МЮ Сам Шахтар також непогано почав сезон. В УПЛ донеччани взяли 10 очок у чотирьох іграх і займають друге місце. А в ЛЧ команда Ігора Йовічевича розгромила на виїзді Лейпциг (4:1) та зіграла внічию із Селтіком (1:1).