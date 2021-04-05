Головний тренер збірної Білорусі подав у відставку після поразки з рахунком 0:8

Білоруська федерація футболу відреагувала на вимоги вболівальників відправити у відставку головного тренера національної збірної Михайла Мархеля.

Під його керівництвом команда відзначилася антирекордом – поразкою 0:8 від Бельгії в рамках відбіркового турніру на чемпіонат світу-2022.

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"Асоціація "Білоруська федерація футболу" і головний тренер збірної Білорусі взяли взаємне рішення про розірвання контракту. АББФ дякує Михайлу Мархелю за співпрацю і бажає успіхів у подальшій кар'єрі", – інформує сайт федерації.

Що відомо про Мархеля у збірній Білорусі

Тренерську кар'єру фахівець почав в 1997 році. За час професійної діяльності чотири рази виводив збірні країни (U-17, U-19) в елітні раунди чемпіонатів Європи.

У 2011 році, будучи асистентом головного тренера молодіжної збірної, допоміг команді U-21 завоювати бронзові нагороди чемпіонату Європи.

У 2012 році в якості асистента головного тренера олімпійської збірної Білорусі готував команду і виступав з нею на Іграх в Лондоні.

Мархель очолив збірну Білорусі з червня 2019 року.

Після гри з бельгійцями Мархель приніс вибачення уболівальникам за розгромну поразку.