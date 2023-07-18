Михайло Кохан здобув для України четверту олімпійську ліцензію з легкої атлетики
Спортсмен з Дніпра не мав рівних на турнірі з метання молота в Угорщині. Михайло без проблем обійшов чинного чемпіона Європи з цієї дисципліни.
Україна продовжує збирати ліцензії на Олімпійські ігри, які пройдуть влітку 2024 року в Парижі, пише 24 канал. В легкій атлетиці "синьо-жовті" взяли перші путівки лише у неділю, 16 липня.
До теми Ірина Геращенко та Юлія Левченко здобули для України олімпійські ліцензії в легкій атлетиці
Ліцензії отримали Юлія Левченко та Ірина Геращенко у стрибках в висоту, а також Марина Бех-Романчук – у потрійному стрибку. Тепер Україна досягла успіху у метанні молота.
Михайло Кохан став переможцем меморіалу Гілая Іштвана. Ці змагання в Угорщині є частиною золотої серії Світового континентального туру.
Українець захопив лідерство з першої спроби, кинувши снаряд на 77,87 метра. Цього не вистачало для виконання олімпійського нормативу (78,2 метра).
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Втім Кохан зумів його подолати у четвертій спробі, а у п'ятій закріпив перемогу остаточним результатом 79.37 метра. 22-річний дніпрянин у підсумку обігнав чинного чемпіона Європи Войцеха Новіцкі аж на 1,5 метра.
Фінал меморіала Гілая Іштвана, метання молота:
- Михайло Кохан (Україна) – 79,39 метра
- Войцех Новіцкі (Польща) – 77,89 метра
- Бенце Галаш (Угорщина) – 77,82 метра