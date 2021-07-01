Українець Кохан з рекордом виборов "бронзу" у метанні молота на змаганнях у Польщі

Українець Михайло Кохан став бронзовим призером міжнародного турніру Меморіалу Ірени Шевіньскої.

Спортсмен здобув "бронзу" у метанні молота. Також Кохан встановив особистий рекорд – 79.96 метри.

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Перемогу в секторі здобув поляк Павел Файдек, який оновив рекорд змагань – 82,77 м.

Що стосується решти українців, то в жіночому секторі для метання молота Ірина Климець стала восьмою (69,94 м).

Раніше Кохан виграв "бронзу" в метанні молота на турнірі в польському Хожуві.

Метання молота

1. Павел Файдек (Польща) – 82,77 м.

2. Войцех Новіцкі (Польща) – 80,00 м.

3. Михайло Кохан (Україна) – 79,96 м.