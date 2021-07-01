Спортсмен получил "бронзу" в метании молота. Также Кохан установил личный рекорд – 79.96 метра.
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Победу в секторе получил поляк Файдек, который обновил рекорд соревнований – 82,77 м.
Что касается остальных украинцев, то в женском секторе для метания молота Ирина Климец стала восьмой (69,94 м).
Ранее Кохан выиграл "бронзу" в метании молота на турнире в польском Хожуве.
Метание молота
1. Павел Файдек (Польша) – 82,77 м.
2. Войцех Новицки (Польша) – 80,00 м.
3. Михаил Кохан (Украина) – 79,96 м.