Міг стати одноклубником Зінченка: хто "полює" на 19-річного таланта Динамо

26 січня 2022 , 11:59
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Джерело:

ютуб-канал "Бомбардир"

Все більше європейських топових клубів звертають увагу на Самбу Діалло. Футболіст вважається одним із найбільш талановитих гравців "біло-синіх".

"Полювання" на Діалло лише розпочинається

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, як не просто було підписувати довготривалу 5-річну угоду з Самбою. Адже у той момент за Діалло телефонували представники Манчестер Сіті, клуби з німецької Бундесліги та інших країн.

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Суркіс запевнив, що футболіст буде стрімко розвиватись, як робить це зараз, то на нього чекає велике майбутнє.

Нагадаємо, що сам сенегалець раніше розповідав про розмову з представником Баварії після дублю у ворота їх команди у Лізі чемпіонів. Німці залишились приємно вражені грою 19-річного лівого вінгера.

Кар'єра Діалло у Динамо

  • Самба поповнив біло-синю команду у липні 2021-го, вперше покинувши рідний Сенегал.
  • У чемпіонаті України U-19 є найкращим бомбардиром цього сезону – 10 м'ячів у 13 поєдинках.
  • У сезоні-2021/2022 відіграв 6 матчів, у яких забив 5 голів у Юнацькій лізі УЄФА.
  • Його угода з киянами розрахована до 31 грудня 2026-го року.
Автор: Софія Кулай