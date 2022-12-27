Мессі не хотів презентувати трофей ЧС-2022 на очах французьких фанатів ПСЖ

Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що начебто Ліонель Мессі хоче привести трофей ЧС-2022 на рідний стадіон ПСЖ. Такий вчинок міг би викликати чималий резонанс серед французьких уболівальників.

Журналіст RMC Sport Артур Перро взявся розвіювати чутки про можливу появу трофея на "Парк де Пренс". За його словами, Мессі не хотів показувати кубок на стадіоні французького ПСЖ.

​До теми Мессі може похизуватись кубком ЧС-2022 на очах французьких уболівальників ПСЖ та Мбаппе

Брехливі чутки про Лео

Ліонель навіть не просив у керівництва ПСЖ дозволу на такий вчинок, який міг би привести до неоднозначної позиції на трибунах стадіону парижан.

Також це було б неприємним моментом для футболістів ПСЖ, які виступали за збірну Франції на ЧС-2022, де поступились у фіналі Аргентині на чолі з Лео. А особливо такий вчинок Лео міг бути болючим для автора хет-трику фіналу Кіліана Мбаппе.

Нагадаємо, що Мессі відзначився дублем у воротах "Ле Бле" та реалізував один із чотирьох 11-метрових ударів від Аргентини у серії післяматчевих пенальті, яка закінчилась з рахунком 4:2.

Сам Ліонель повернеться до тренувань та офіційних матчів вже у новому 2023 році. Мессі отримав відпустку після тріумфального Мундіалю у Катарі.

Перший офіційний поєдинок після ЧС-2022 ПСЖ проведе вже 28 грудня проти Страсбургу. Початок зустрічі о 22:00 (за київським часом).