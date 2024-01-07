Минулого літа Челсі оформив трансфер зіркового нападника Лейпцига Крістофера Нкунку. Гравець збірної Франції обійшовся "синім" у 52 мільйона фунтів.

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Втім у Лондоні Нкунку поки не щастить. І мова не про результативність, а про фізичний стан. Влітку ще перед стартом АПЛ Крістофер отримав важку травму коліна та переніс операцію.

Дебютувати француз зміг лише у грудні, але невдача знову його спіткала. Напередодні кубкової гри проти Престона Нкунку було діагностоване пошкодження стегна.

Очікується, що нападник пропустить близько трьох тижнів і повернеться вже на початку липня. Нагадаємо, що Крістофер є одним із конкурентів Михайла Мудрика за місце в основі, адже завдяки своїй універсальності може зіграти як на флангах, так і в центрі.

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Протягом грудня 2023 року 26-річний француз відіграв лише 4 матчі за Челсі, але вже встиг відзначитись забитим голом. До слова, на рахунку Нкунку вже десять матчів за збірну Франції.