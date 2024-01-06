Челсі – Престон 4:0

Голи: Броя, 58, Сілва, 66, Стерлінг, 69, Фернандес, 85.

В Англії цими вихідними відбуваються матчі 1/32 фіналу Кубка. Саме з цієї стадії починають свій шлях клуби АПЛ, серед яких і лондонський Челсі, пише 24 канал.

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Команда Маурісіо Почеттіно випав у суперники скромний Престон. Команда йде в середині таблиці у Чемпіоншипі (12 місце) та має надію поборотися за підвищення у класі. Відстань від зони плей-оф складає 5 очок.

Тренер "синіх" вдався до ротації у цій грі. З перших хвилин місце на полі отримав українець Михайло Мудрик, який склав компанію Стерлінгу, Броя та Палмеру в атаці. Варто сказати, що вінгер особливо нічим відзначитись не зміг.

Михайло провів на полі 61 хвилину та не завдав жодного удару по воротах Престона, але вразив точністю пасів – 89% (22 з 25-ти були точними). Крім того, Мудрик взяв участь у першому голі, нав'язавши боротьбу супернику та розігнавши атаку, в якій відзначився Броя.

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Вже після відходу українця своє ім'я на табло записали Тьяго Сілва, Рахім Стерлінг та Енцо Фернандес. Тож Челсі без проблем крокує в 1/16 фіналу та пізніше дізнається свого опонента. Матчі цієї стадії відбудуться 26-29 січня.

Вдеоогляд матчу Челсі – Престон: