Довбик та Циганков можуть залишитись без тренера-відкриття Ла Ліги: хто переманює Мічела

Вже у середу, 17 січня, Жирона проведе домашній поєдинок 1/8 фіналу Кубка Короля. Суперником "червоно-білих" стане Райо Вальєкано.

Стартовий свисток про початок кубкового поєдинку пролунає о 22:30 за київським часом. Паралельно із цим у ЗМІ з'явилась інформація про майбутню долю Мічела Санчеса на чолі Жирони.

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Може очолити каталонський гранд

Ймовірно, що сезон-2023/2024 стане останнім для наставника на чолі червоно-білої команди. Однак Каталонію тренер не покине, а просто очолить титулований іспанський гранд. Мова йде про Барселону, яка ніяк не може віднайти свою гру під керівництвом Хаві. Тому тренерське крісло під клубною легендою "блаугранас" сильно захиталось.

Також у пресі є інсайд, що футболісти Барселони розчарувались у роботі Хаві, який втратив авторитет у команді.

Тому у Барселоні придивляються до кандидатури Мічела, який веде Жирону до чемпіонства Ла Ліги, за яке, щоправда, доведеться ще посперечатись.

Цікаво, що каталонський гранд вже тричі зустрічався із головним тренером Жирони, а перемовини потрохи просуваються до щасливого для Барселони фіналу. Хоча контракт Мічела із клубом Циганкова та Довбика розрахований до 30 червня 2026 року.

Що відомо про тренерський досвід Мічела Санчеса

Розпочинав свій шлях у ролі координатора молодих талантів у Райо Вальєкано, де у лютому 2017-го став головним тренером. Очолював цей клуб до середини березня 2019-го., провівши на його чолі 89 матчів.

Влітку 2019-го підписав контракт із скромною Уескою, де теж пропрацював майже 2 роки.

До Жирони Мічел прийшов у липні 2021-го та провів на чолі команди вже 113 поєдинків.

48-річний іспанський спеціаліст вважається одним із відкриттів поточного сезону Ла Ліги.

Жирона після 20-ти турів повернула собі перше місце у турнірній таблиці Ла Ліги, випередивши на 1 бал Реал – 49 проти 48-ми у мадридців. Третім йде Атлетік Більбао (41 очко). Стільки ж набраних пунктів у все тієї ж Барселони Хаві.