Ми йдемо за титулом чемпіона світу, – промоутер Берінчика після перемоги
Джерело:XSPORT
Денис Берінчик успішно провів захист поясу WBO International, здолавши 18-го грудня Ісу Чанієва. Після поєдинку Олександр Красюк, промоутер Дениса, розповів про плани боксера.
Ніхто не розуміє, що чекає Берінчика
Промоутер Красюк заявив, що ніхто не розуміє, що чекає 33-річного Берінчика. Він запевнив, що Денис йде за чемпіонським поясом у легкій вазі.
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Ніхто не розуміє. Ми йдемо за титулом чемпіона світу. Як це буде – не знаємо. Але точно йдемо за ним,
– сказав Красюк.
Які в Берінчика шанси битися за титул
Наразі всі титули в легкій вазі зосереджені в руках Джорджа Камбососа, який у листопада побив Теофімо Лопеса.
У Камбососа відразу декілька потенційних суперників для наступного поєдинку:
- Василь Ломаченко
- Девін Хейні
- Джервонта Девіс
- Раян Гарсія.
Берінчик утримує третє місце у рейтингу WBO, який очолює українець Василь Ломаченка. Існує ймовірність, що саме Ломаченко стане офіційним претендентом на титул Камбососа. Нещодавно Василь побив Річарда Коммі.