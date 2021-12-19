Ми йдемо за титулом чемпіона світу, – промоутер Берінчика після перемоги

Денис Берінчик успішно провів захист поясу WBO International, здолавши 18-го грудня Ісу Чанієва. Після поєдинку Олександр Красюк, промоутер Дениса, розповів про плани боксера.

Ніхто не розуміє, що чекає Берінчика

Промоутер Красюк заявив, що ніхто не розуміє, що чекає 33-річного Берінчика. Він запевнив, що Денис йде за чемпіонським поясом у легкій вазі.

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Ніхто не розуміє. Ми йдемо за титулом чемпіона світу. Як це буде – не знаємо. Але точно йдемо за ним,

– сказав Красюк.

Які в Берінчика шанси битися за титул

. Берінчик та Чанієв провели 12-раундовий бій у Броварах. У кровавому поєдинку українець виграв рішенням судді в і вшосте захистив свій титул. На бій проти Чанієва Денис виїхав на машині

Наразі всі титули в легкій вазі зосереджені в руках Джорджа Камбососа, який у листопада побив Теофімо Лопеса.

У Камбососа відразу декілька потенційних суперників для наступного поєдинку:

Василь Ломаченко

Девін Хейні

Джервонта Девіс

Раян Гарсія.

Берінчик утримує третє місце у рейтингу WBO, який очолює українець Василь Ломаченка. Існує ймовірність, що саме Ломаченко стане офіційним претендентом на титул Камбососа. Нещодавно Василь побив Річарда Коммі.