Ми всі плакали, – помічник Луческу розповів, як у Динамо попрощалися з Миколенком

Помічник Мірчі Луческу в Динамо Еміль Карас прокоментував перехід Віталія Миколенка до Евертона. Розставання виявилося напрочуд сумним.

Помічник та перекладач Луческу зізнався, що гравці Динамо навіть не змогли особисто попрощатися з Миколенком. Але новий захисник Евертона обіцяв повернутися, коли буде пауза в АПЛ.

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"Чи сумно було розлучатися з Миколенком? Ми всі плакали. Ми навіть не попрощалися. Вийшло так, що ми всі були у відпустках. Ми через смс вітали. Він подзвонив Містерові, подякував за все. Пообіцяв, що коли буде пауза, повернеться та зустрінеться з нами", – сказав він.

Також Карас вважає, що робота Луческу в Динамо позначилася на зростанні Миколенка та його подальшому продажу.

Ми всі раді. Я з гравцями говорив, всі раді, що він пішов до найсильнішого чемпіонату світу і це ще раз доводить, що прихід Містера та його робота зробили свою справу. Показово для всіх гравців Динамо, що якщо ти граєш, ти виграєш, то тебе можуть купити, можуть покликати у сильний чемпіонат та сильні топові команди,

– пудсумував Карас.

Що відомо про перехід Миколенка