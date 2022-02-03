Ми всі плакали, – помічник Луческу розповів, як у Динамо попрощалися з Миколенком
Джерело:ютуб-канал SportArena
Помічник Мірчі Луческу в Динамо Еміль Карас прокоментував перехід Віталія Миколенка до Евертона. Розставання виявилося напрочуд сумним.
Помічник та перекладач Луческу зізнався, що гравці Динамо навіть не змогли особисто попрощатися з Миколенком. Але новий захисник Евертона обіцяв повернутися, коли буде пауза в АПЛ.
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"Чи сумно було розлучатися з Миколенком? Ми всі плакали. Ми навіть не попрощалися. Вийшло так, що ми всі були у відпустках. Ми через смс вітали. Він подзвонив Містерові, подякував за все. Пообіцяв, що коли буде пауза, повернеться та зустрінеться з нами", – сказав він.
Також Карас вважає, що робота Луческу в Динамо позначилася на зростанні Миколенка та його подальшому продажу.
Ми всі раді. Я з гравцями говорив, всі раді, що він пішов до найсильнішого чемпіонату світу і це ще раз доводить, що прихід Містера та його робота зробили свою справу. Показово для всіх гравців Динамо, що якщо ти граєш, ти виграєш, то тебе можуть купити, можуть покликати у сильний чемпіонат та сильні топові команди,
– пудсумував Карас.
Що відомо про перехід Миколенка
- 1 січня 2022-го Віталій Миколенко став гравцем Евертона. Українець підписав угоду до кінця червня 2026 року. "Ірискам" обійшовся цей трансфер у понад 20 мільйонів євро.
- Українець вже встиг провести у футболці "ірисок" два матчі – в АПЛ та Кубку Англії. Двічі виходив у стартовому складі ще тоді команди Бенітеса.
- Після 20 ігор Евертон посідає 16 місце в АПЛ. Його безвиграшна серія у чемпіонаті досягла п'яти поєдинків.