Ми віримо, що ви вірите, – тренер Шахтаря Каштру звернувся українською до вболівальників: відео

У четвер, 18 березня, донецький Шахтар зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу ліги Європи. Напередодні матчу португальський наставник "гірників" Луїш Каштру звернувся до вболівальників українською мовою.

Шахтар опублікував проморолик перед матчем з Ромою. В цій грі "помаранчево-чорним" потрібно не просто перемагати, але й робити це з розгромним рахунком. Адже перший матч у Римі закінчився з рахунком 3:0 на користь Роми.

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У проморолику вирішили згадати останні важливі моменти в єврокубкових матчах команди. Особливо голи у ворота суперників.

А також закликали прийти на стадіон. Адже матч на НСК "Олімпійський" відбудеться за присутності вболівальників. Гра розпочнеться о 19:55.

У кінці відео головний тренер команди Луїш Каштру звернувся до вболівальників українською мовою.

"Ми віримо, що ви вірите", – заявив Каштру.

Відео проморолику Шахтаря перед матчем з Ромою