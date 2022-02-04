Ми віддамо усі сили, щоб вийти у фінал, – капітан України Шотурма про гру з Росією на Євро-2022

Вже 4 лютого збірна України зіграє у півфіналі Євро-2022 з футзалу. Капітан та лідер синьо-жовтої команди Петро Шотурма поділився враженнями перед грою з Росією.

Шотурма: Намагатимемось втілити свої напрацювання

Підопічні Олександра Косенка після перемоги над Казахстаном були у піднесеному настрої, тому українські футзалісти були готові зустрітись із будь-яким суперником у півфіналі чемпіонату Європи. Про це розповів капітан команди Петро Шотурма.

Варте уваги Півфінал Євро-2022 проти Росії зашкалює принциповістю: представляємо збірну України

Слід зауважити, що перед поєдинком Росія йде першою у таблиці коефіцієнтів національних збірних. Україна входить у топ-10 – 8-ме місце.

Лідер збірної України запевнив усіх уболівальників, що команда віддасть усі сили на майданчику, щоб пробитись у фінал Євро-2022.

Ми віддамо усі сили, щоб продовжити творити історію і вийти до фіналу. Будемо намагатися втілити у житті свої напрацювання,

– пообіцяв Шотурма.

Гравець херсонського Продексіма зізнався, що цей чемпіонат Європи-2022 є найскладнішим у його футзальній кар'єрі. Збірній складно дався вихід із групи.

Петро Шотурма за 4 матчі двічі засмучував воротарів суперників.

Шотурма зауважив, що "синьо-жовті" добре себе показали на фоні чемпіонів Європи та світу португальців. Але єдиний гол суперника не дозволив Україні здобути позитивний результат.

Петро назвав перевагу України, яка дозволила пробитись їй у півфінал турніру.

Наша команда є дуже згуртованою. Ми об’єднані спільною метою і духом. Завдяки цьому зуміли дістатися півфіналу. Ми положимо душу й тіло, щоб потрапити до фіналу. До цього була мрія здолати Казахстан, зараз – хочемо стати фіналістами турніру. Рухаємося до мети!,

– відповів Шотурма.

Як Україна вийшла у півфінал Євро-2022

Українська збірна завершила груповий раунд Євро-2022 на другому місці – одна перемога над Сербією (6:1) та дві поразки від Нідерландів (3:2) та Португалії (1:0).

У чвертьфіналі підопічні Косенка святкували перемогу над Казахстаном (3:5). Україна вперше за 17 років пробилась у півфінал чемпіонату Європи.

Перед поєдинком проти Росії головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Косенко та найкращий бомбардир Михайло Зварич запевнили, що у півфіналі усі будуть грати один за одного. Футзаліст додав, що мотивація збірної – це вихід у фінал Євро-2022.

Півфінал Євро-2022 Україна – Росія відбудеться