Зразок нового боліда представили у "Сільверстоуні"

Новий болід представили перед гран-прі Великої Британії, яке відбудеться 16 – 18 липня на легендарному автодромі "Сільверстоун".

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Формула-1 планувала, щоб новий регламент набув чинності у 2021 році, адже FIA офіційно затвердила його. Однак пандемія коронавірусу завадила планам організаторам гонок.

У Формулі-1 вирішили відкласти зміни на 2022 рік, щоб дати більше часу командам.

Новий дизайн болідів Формули-1 / Фото formula1.com

Ключові зміни у новому регламенті

  • Новий регламент Формули-1 був розроблений, щоб гонки стали більш щільними. Передбачається, що це збільшить кількість обгонів.
  • У болідах Формули-1 вперше з'являться кришки над колесами. Також повернуться колісні ковпаки.
  • Автомобілі вперше буду з 18-дюймовими колесами з низькопрофільними шинами.
  • Повністю перероблені концепції переднього крила і носової частини.
  • Повертається аеродинаміка 70-х. Боліди нового зразка зможуть генерувати більше притискної сили.
  • Заднє крило оснащено новими "закругленими кінчиками". Нова форма заднього крила створюватиме обертовий повітряний потік, який збирає слід від задніх коліс і направляє його у потік, що виходить з дифузора. У такий спосіб утворюється невидимий "грибоподібний" слід. Потім цей вужчий слід викидається завдяки рампі дифузора високо у повітря, дозволяючи наступній машині проїхати через чистіше повітря.
  • Водночас DRS залишається на задньому крилі.
  • Енергоблок на болідах нового зразка буде тим же, що й у 2021 році. Автомобілі будуть працювати на більш екологічному паливі. У Формулі-1 обіцяють, що нові боліди будуть більш безпечні.