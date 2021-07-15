Зразок нового боліда представили у "Сільверстоуні"
Новий болід представили перед гран-прі Великої Британії, яке відбудеться 16 – 18 липня на легендарному автодромі "Сільверстоун".
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Формула-1 планувала, щоб новий регламент набув чинності у 2021 році, адже FIA офіційно затвердила його. Однак пандемія коронавірусу завадила планам організаторам гонок.
У Формулі-1 вирішили відкласти зміни на 2022 рік, щоб дати більше часу командам.
Новий дизайн болідів Формули-1 / Фото formula1.com
Ключові зміни у новому регламенті
- Новий регламент Формули-1 був розроблений, щоб гонки стали більш щільними. Передбачається, що це збільшить кількість обгонів.
- У болідах Формули-1 вперше з'являться кришки над колесами. Також повернуться колісні ковпаки.
- Автомобілі вперше буду з 18-дюймовими колесами з низькопрофільними шинами.
- Повністю перероблені концепції переднього крила і носової частини.
- Повертається аеродинаміка 70-х. Боліди нового зразка зможуть генерувати більше притискної сили.
- Заднє крило оснащено новими "закругленими кінчиками". Нова форма заднього крила створюватиме обертовий повітряний потік, який збирає слід від задніх коліс і направляє його у потік, що виходить з дифузора. У такий спосіб утворюється невидимий "грибоподібний" слід. Потім цей вужчий слід викидається завдяки рампі дифузора високо у повітря, дозволяючи наступній машині проїхати через чистіше повітря.
- Водночас DRS залишається на задньому крилі.
- Енергоблок на болідах нового зразка буде тим же, що й у 2021 році. Автомобілі будуть працювати на більш екологічному паливі. У Формулі-1 обіцяють, що нові боліди будуть більш безпечні.