Зразок нового боліда представили у "Сільверстоуні"

Новий болід представили перед гран-прі Великої Британії, яке відбудеться 16 – 18 липня на легендарному автодромі "Сільверстоун".

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Формула-1 планувала, щоб новий регламент набув чинності у 2021 році, адже FIA офіційно затвердила його. Однак пандемія коронавірусу завадила планам організаторам гонок.

У Формулі-1 вирішили відкласти зміни на 2022 рік, щоб дати більше часу командам.

Новий дизайн болідів Формули-1 / Фото formula1.com

Ключові зміни у новому регламенті