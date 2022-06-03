Ми не хочемо ще 100 днів війни, – Кличко емоційно пригадав жахіття, які принесла з собою Росія

3 червня минає 100 днів від того, як найкоротший місяць зими перетворився у найдовший. Володимир Кличко емоційно прокоментував цю жахливу цифру війни між Україною та Росією.

Володимир Кличко: Росія хоче стерти Україну з лиця землі

24 лютого Росія перетворила життя українців на жахіття. В Україні немає жодного безпечного місця, де можна було б сховатись від ворожих ракет чи окупантів.

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Чимало зірок українського спорту виставили у своїх соцмережах ролики, світлини, які нагадують про 100 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Виключення не став Володимир Кличко.

У короткому відео в інстаграмі колишній боксер розповів усе, що український народ пережив в останні 100 днів. Володимир розповів про геноцид українського народу та вбивства невинних дітей, кількість яких з кожним днем лише зростає.

Кличко-молодший пригадав свою поїздку у Бучу, де окупанти вбивали усіх та руйнували усе на своєму шляху. Ті жахіття, які відбувались у Бучі та Ірпені назавжди залишаться у нашій пам'яті та будуть "стояти" перед очима.

Легендарний боксер закликав світ посилити допомогу, надати зброю та економічно загнати ворожу країну у глухий кут, з якого вона більше ніколи не вийде.

Я бачив зло у Бучі і кажу, що ніколи цього не забуду. Ми не хочемо ще 100 днів війни. Разом ми повинні продовжувати тиск на путінський режим. Так, нам необхідна зброя, щоб захистити наші цінності. Ми повинні вести війну проти російської економіки, щоб Росія врешті залишила Україну у мирі. Ми маємо економічно ізолювати Росію від світу, тому що вона атакує світові цінності гуманізму,

– сказав Кличко-молодший.

Війна відклала мрію Кличка-молодшого. До 24 лютого Володимир серйозно задумувався про повернення на ринг заради омріяного реваншу проти Тайсона Ф'юрі та звання найстарішого чемпіона світу. Тепер усі думки колишнього боксера пов'язані виключно з рідною країною.

Повне звернення Володимира Кличка

Пройшло 100 днів з початку незаконної та варварської агресії путінської армії проти України. 100 днів нас атакують вдень та вночі. Ця жорстока війна не дає нам спати та жити. Цивільні насправді – перші жертви цієї війни, яка народилась у божевільній голові Путіна.

Вбито сотні дітей, тисячі цивільних, і, на жаль, цифри продовжують зростати. Наша інфраструктура, села та міста знищені. Насправді атакована наша культура, Росія хоче стерти Україну з лиця землі. Це особливий геноцид.

Вони не просто вбивають та вчиняють геноцид, вони ще й з усіх сил приховують сліди своїх злочинів, що, думаю, найгірше. Це просто отруює людські мізки – в Росії добре працює машина пропаганди.

Я бачив зло у Бучі і кажу, що ніколи цього не забуду. Ми не хочемо ще 100 днів війни. Разом ми повинні продовжувати тиск на путінський режим. Так, нам необхідна зброя, щоб захистити наші цінності. Ми повинні вести війну проти російської економіки, щоб Росія врешті залишила Україну у мирі. Ми маємо економічно ізолювати Росію від світу, тому що вона атакує світові цінності гуманізму.

Ніщо не поверне наших загиблих, ніщо не відновить душі та тіла поранених, також знадобиться час, щоб відбудувати нашу прекрасну Україну. Щоб здобути мир, ми повинні вести війну проти війни. Так, зупинімо її разом. Слава Україні