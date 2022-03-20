Ми не говоримо багато про росіян, більше про те, як можемо допомогти Україні, – Самуельссон

Шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон поділився своїми думками стосовно відсторонення російських спортсменів від міжнародних стартів. Також він розповів про допомогу українцям від IBU.

Сподіваюся, ми зможемо зробити свій внесок і допомогти Україні

За словами шведа, він не бачить нічого дивного в тому, що росіян відсторонили від міжнародних змагань. Він вважає, відповідне рішення правильним.

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"Путін думає, що виключення російських спортсменів порушує олімпійські цінності. Тоді я думаю, що розв’язання війни також йде всупереч олімпійським цінностям. Нема нічого дивного в тому, що Росію обмежують. Якщо Путін про це говорить, значить, для них це трохи відчутно", – сказав Самуельссон.

Шведський біатлоніст запевняє, що повернення росіян до міжнародних турнірів теж буде дивним рішенням.

Їхніх лижників відсторонили 3 тижні тому, і нічого не змінилось з того моменту – ситуація в Україні не покращилась, тому буде дуже дивно повертати їх назад,

– наголосив титулований спортсмен.

Біатлоніст розповів, що всі спортсмени стурбовані ситуацією в Україні та намагаються допомогти нашій державі.

"Ми не говоримо багато про росіян, більше про те, що відчуваємо і яким чином можемо показати якомога більше підтримки Україні. IBU провів збір коштів. Також вони оголосили, що розпочинають новий проєкт для підтримки українських біатлоністів", – розповів олімпійський чемпіон.

Сподіваюся, ми зможемо зробити свій внесок і допомогти Україні відповідно до наших можливостей,

– додав Себастьян.

Себастьян Самуельссон – виборов срібну нагороду у персьють на Олімпійських іграх-2018. Звання олімпійського чемпіона він здобув у складі шведської чоловічої естафетної команди.