Чернігів став одним із міст України, де ведуться активні бойові дії. З моменту повномасштабного вторгнення Росії, яке триває вже 24-ту добу, було знищено низку інфраструктурних об'єктів.
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"Я тут жила до війни і 10 днів війни ховалась у підвалі разом із тренером та іншими людьми. Була остання надія, що базу не чіпатимуть… Це. Просто. Спортивна. База", – написала Блашко.
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Що відомо про лижну базу в Чернігові
- Лижна база у Чернігові, що була побудована у 1977 році. Вона знаходилася на південно-східній околиці міста.
- База у Чернігові активно використовувалася під час проведення чемпіонатів України з біатлону. Зокрема, під час літніх чемпіонатів світу з біатлону, участь в яких брали і дорослі спортсмени.