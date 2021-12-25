Ми дуже задоволені роботою сервісу, – Санітра наголосив на якості лиж у збірній з біатлону
Джерело:Суспільне Спорт
Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра розповів про роботу сервісменів. Наставник українців задоволений підготовкою лиж до змагань.
Наставник збірної: Вони завжди роблять на 100%
Санітра згадав у розмові про сервісменів збірної. Він наголосив, що дуже задоволений їхньою роботою.
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Мій стиль роботи – не такий, щоб коментувати роботу команди сервісу. Усі хочуть зробити якнайкраще, скажу за чоловічу команду – до цього часу ми дуже задоволені роботою сервісу,
– запевнив наставник української команди.
Також тренер додав, що довіряє роботі сервісу. Він переконаний, що висока якість лиж буде впродовж всього сезону.
"Для мене – це такий останній момент, коли спортсмени коментують роботу змащиків. Я б цьому не приділяв такої уваги – я вірю сервісу, вони завжди роблять на 100%. Я впевнений, що так буде далі по сезону і на Олімпійських іграх", – зазначив Санітра.
Виступи чоловічої збірної
- Чоловіча збірна дійсно продемонструвала хороший початок сезону.
- У першій естафеті в Естерсунді українці фінішували на 5-му місці. Збірна претендувала на п'єдестал, проте на третьому колі Богдан Цимбал відправився на коло штрафу.
- У другій естафеті у збірної України шансів на медалі було менше. Команда фінішувала на 7-й позиції.