Ми дуже задоволені роботою сервісу, – Санітра наголосив на якості лиж у збірній з біатлону

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра розповів про роботу сервісменів. Наставник українців задоволений підготовкою лиж до змагань.

Наставник збірної: Вони завжди роблять на 100%

Санітра згадав у розмові про сервісменів збірної. Він наголосив, що дуже задоволений їхньою роботою.

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Мій стиль роботи – не такий, щоб коментувати роботу команди сервісу. Усі хочуть зробити якнайкраще, скажу за чоловічу команду – до цього часу ми дуже задоволені роботою сервісу,

– запевнив наставник української команди.

Також тренер додав, що довіряє роботі сервісу. Він переконаний, що висока якість лиж буде впродовж всього сезону.

"Для мене – це такий останній момент, коли спортсмени коментують роботу змащиків. Я б цьому не приділяв такої уваги – я вірю сервісу, вони завжди роблять на 100%. Я впевнений, що так буде далі по сезону і на Олімпійських іграх", – зазначив Санітра.

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