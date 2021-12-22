Санітра: У мене оцінка дуже висока

За словами Санітри, у команді відбувся значний прогрес. Він переконаний, що збірна демонструє кращі показники у порівнянні з минулим сезоном.

До речі У Пекіні буде специфічна Олімпіада, – Санітра про головні змагання сезону

У мене оцінка дуже висока. За тим, як хлопці виступили в естафетах та особистих гонках, скажу, що на даний час у порівнянні з аналогічним періодом минулого року хлопці показали прогрес,

– розповів тренер.

Фахівець розповів, що відсутність основної команди на етапі в французькому Ансі ніяк не вплине на результат Кубку націй. Він зазначив, що команді вистачає очок, щоб не вийти з топ-10 до Олімпіади.

"На моїй пам'яті, ми гірше стартували у минулому сезоні – знаходилися поза десяткою. Зараз фактично пропустили один етап Кубка світу, але продовжуємо йти восьмими. Оцінка для команди дуже позитивна й хороша", – додав Санітра.

Виступи чоловічої збірної