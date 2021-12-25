Наставник сборной: Они всегда делают на 100%
Санитра вспомнил в разговоре о сервисменах сборной. Он подчеркнул, что очень доволен их работой.
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Мой стиль работы – не такой, чтобы комментировать работу команды сервиса. Все хотят сделать лучше, скажу за мужскую команду – до сих пор мы очень довольны работой сервиса,
– заверил наставник украинской команды.
Также тренер добавил, что доверяет работе сервиса. Он убежден, что высокое качество лыж будет на протяжении всего сезона.
"Для меня – это такой последний момент, когда спортсмены комментируют работу смащиков. Я бы этому не уделял такого внимания – я верю сервису, они всегда делают на 100%. Я уверен, что так будет дальше по сезону и на Олимпийских играх", – отметил Санитра.
Выступления мужской сборной
- Мужская сборная действительно продемонстрировала хорошее начало сезона.
- В первой эстафете в Эстерсунде украинцы финишировали на 5 месте. Сборная претендовала на пьедестал, однако на третьем круге Богдан Цимбал отправился на штраф.
- Во второй эстафете у сборной Украины шансов на медали было меньше. Команда финишировала на 7-й позиции.